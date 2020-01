Rock n' roll anni '60 e '70, allo Swing Pub di Misilmeri il concerto dei Blue Kashmir

I Blue Kashmir vi danno appuntamento venerdì 31, allo Swing Pub di Misilmeri, per un'elettrizzante serata a tema rock n'roll - vintage. Percorrendo a ritroso i rivoluzionari anni del rock e del blues internazionale, la band proporrà in scaletta tutte le più iconiche e coinvolgenti canzoni degli anni '60-'70, dai Beatles ai Led Zeppelin, dagli Ac Dc ad Aretha Franklyn e i Blues Brothers. Un repertorio per tutti i palati,coinvolgente e ballabile. Live anche i brani inediti della band, che ha pubblicato sul finire del 2019 il primo singolo "Cambio direzione", a cui seguirà l'omonimo Ep.



