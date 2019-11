Omaggio al rock internazionale in un live, il concerto dei Black Garden al Chiquito

Una scaletta ad alta tensione per rendere omaggio alla musica rock... Led Zappelin, Deep Purple, The Clash, ZZ top sono parte del repertorio che i Black Garden proporranno al Chiquito Mexican Grill & Pizza di Via Francesco Cilea, 107.

Dalle 20 la migliore cucina Tex-Mex aprirà le porte mettendo a disposizione i piatti tipici e non solo, ottime pizze, deliziosi Burger e buona carne troverete nei menù del locale. Dalle 22 la band capitanata da Seby Musumeci darà il via alla grande festa rock, insieme a lui si esibiranno, Marco Davì chitarra/cori, Fabrizio Zanca batteria, Antonluca Colletti chitarra e Alessio Lopes basso/cori.