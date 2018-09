"Il berretto a sonagli", la commedia di Pirandello in uno spettacolo a Villa Filippina

Salvo Saitta arriva a Villa Filippina con "Il Berretto a Sonagli" di Luigi Pirandello. Il “Berretto” è la storia di un uomo che, tradito dalla moglie, accetta di spartire l’amore della propria donna con un altro uomo.

La tragicommedia di due atti, spiega come l’uomo deve necessariamente barcamenarsi tra i suoi istinti primordiali e le regole morali imposte dal vivere in società. Se non si raggiunge un equilibrio tra queste componenti si arriva alla follia. Risate, riflessioni, emozioni: così come nell'opera originale, si oscilla tra serietà, civiltà e pazzia. Sul palco, insieme a Salvo Saitta, anche Katy Saitta, Aldo Mangiù, Eduardo Saitta, Eleonora Musumeci, Lucia Mangion, Viviana Toscano e Annalise Fazzina. Disegno luci e regia: Eduardo Saitta; scene e costumi: T.D.S.