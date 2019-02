Anni Settanta, la febbre del sabato sera e il mito dei Bee Jees: il concerto al Dorian

Una serata per celebrare gli anni Settanta, la febbre del sabato sera e il mito dei Bee Jees. Prima volta a Palermo per i Three gees, band che omaggia i fratelli Gibb, diventata famosa in tutta Europa, venerdì 15 febbraio al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o la cena o la pizza. Alle 22 sarà tempo di musica, con i Three Jees. In scaletta “Stayin' Alive”, “How Deep Is Your Love” e “Night Fever”. Ingresso a pagamento per l’apericena con concerto 18 euro. Dieci euro dopo l’apericena. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o al 3939773133.