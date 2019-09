La band Beatrice in un live, il concerto dall'eco indie inglese al Borderline

Ernest Lanzafame (voice, gtr, synth), Fabrizio Febo Piazza (bass, voices), Gabriele Guarcello (drums), eccezionalmente Emanuele Maugeri (sax) all'Home Town di Bagheria. Record Label, Indipendenti.

I Beatrice sono una band bagherese formata nel 2012 la cui formazione attuale è composta da Ernest Lanzafame, Fabrizio Piazza e Gabriele Guarcello. Con un album alle spalle (Problemi, Cose - 2014) e un secondo lavoro attualmente in produzione, la band fonde uno stile indie inglese con sonorità soul, r&b e testi in italiano. Il progetto ha all'attivo un centinaio di concerti tra cui varie aperture (Dimartino, Brunori Sas, Fast Animals and Slow Kids).