Barcelona Gipsy balKan Orchestra, il concerto live sul palco del Santa Cecilia

Ritorna in Italia la Barcelona Gipsy balKan Orchestra con il “Nova Era Italian Tour” che partirà martedì 18 febbraio all’Hiroshima Mon Amour di Torino, per poi continuare nelle principali città italiane come Pisa, Modena, Palermo, Venezia, Trieste e Milano. Appuntamento il 21 febbraio al Real Teatro Santa Cecilia.

Un live esplosivo che propone una musica ancestrale, capace di arrivare dritto all'anima di un pubblico eterogeneo. La Barcelona Gipsy balKan Orchestra unisce le differenze artistiche dei vari membri, arricchito dalla vibrante scena musicale di Barcellona: dalla tradizione balcanica, catalano-iberica, greca, italiana, russa e mediorientale alle vibrazioni del jazz manouche e del rockabilly fino all'eleganza della musica classica.

La Barcelona Gipsy balKan Orchestra è composta da Mattia Schirosa (fisarmonica, Italia), Julien Chanal (chitarra, Francia), Ivan Kovačević (contrabbasso, Serbia), Stelios Togias (percussioni, Grecia), Dani Carbonell (clarinetto, Catalogna-Spagna), Oleksandr Sora (violino, Ucraina) / Pere Nolasc Turu (violino, Catalogna-Spagna), e Margherita Abita (voce, Italia). Dopo che la cantante Sandra Sangiao ha lasciato il gruppo nell’ottobre 2019. la Barcelona Gipsy balKan Orchestra non vede l’ora di ricercare nuove sonorità ed estendere la lunga lista di luoghi in cui esibirsi, fare esperienze, crescere e stringere nuove collaborazioni.

La Barcelona Gipsy balKan Orchestra ha suonato con grande successo di fronte a molte platee internazionali: Wiener Rathaus, Vienna (Austria), International Platonov Art Festival, Woronezh (Russia), Festival de Fontdouce, Saint Bris des Bois (Francia), Mas i Mas Festival Teatre Grec, Barcellona (Spagna), Notte della Taranta, Melpignano (Italia), BalKaniK Festival, Bucarest (Romania), Lucerna Music Bar, Praga (Repubblica Ceca), Jazztage, Dresda (Germania), Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Istanbul (Turchia), Passionskirche, Berlino (Germania), Sava Centar, Belgrado (Serbia), Esperanzah, Floreffe (Belgio), Zsido Kulturalis Fesztival, Budapest (Ungaria), Herbstgold Festival, Eisenstadt(Austria), McMillan Theatre, Toronto (Canada), Zonnehuis, Amsterdam (Paesi Bassi), JazzArt Festival, Schwäbisch Hall (Germania), The Cutting Room, New York (USA), Bremen Teater, Copenhagen (Danimarca), Scènes du Chapiteau, Romainmôtier (Svizzera), Technopolis, Atene (Grecia), Dani Grožda, Buje (Istria, Croazia).

Nel marzo 2018 la BGKO ha pubblicato il suo quarto album “Avo Kanto”, che rappresenta il proseguimento di un viaggio iniziato due anni prima con “Del Ebro al Danubio”. I tantissimi concerti, luoghi, persone, musicisti e momenti vissuti hanno nutrito la nascita dei brani di quest’album. Sin dalla sua nascita la BGKO ha raccolto un seguito fedele e sempre crescente sui social media, con più di 30.000.000 di visualizzazioni dei suoi video su YouTube.