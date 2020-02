Brasile chiama Palermo, da Officina Di Dio il concerto di musica brasiliana dei Bandarò

Brasile chiama Palermo. E lo fa con l’esordio dei Bandarò, unica band di musica brasiliana - samba, axé e samba-reggae – siciliana, nata dal desiderio della cantante dei Radioflores Nancy Ferraro di formare una squadra musicale capace di esaltare i suoni del paese sudamericano.

Con la cantante, sul palco, anche Bira Souza Dos Santos alle percussioni, Fabri Van Cluster al basso Maurizio Gula alla batteria, Antonio Furceri alle tastiere e synth, Davide Molino alla chitarra elettrica, e il percussionista bahiano Danilson Brito. Il concerto è una esplosione di colori, musica, allegria e brio. La band riesce a trasformare i loro concerti in un vero e proprio carnevale brasiliano. Un omaggio a grandi artisti brasiliani, come la meravigliosa regina del carnevale Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Sergio Mendes, Claudia Leitte, Michel Teló. I Bandarò esordiranno il 21 febbraio alle 22 in occasione del carnevale all’Officina Di Dio in via Bertolino Giuseppe Puglisi 25.