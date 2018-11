Suoni slavi dall'est europeo, il concerto della Balca Bandanica all'Officina Di Dio

Suoni dell’est europeo. Suoni slavi. Suoni originali, di una band made in Italy, che fa parlare l’intero Stivale. La Balca Bandanica suona domenica 2 dicembre alle 21,30 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. La band farà divertire e scatenare con il suo sound pungente e le sue influenze squisitamente balcaniche. In scaletta brani originali e cover. L’ingresso al locale è gratuito.