Omaggio alla musica popolare brasiliana, gli Axè Bahia in concerto al Miles Davis

Una serata di musica con totale omaggio al Brasile. Serata Axè Bahia il 5 marzo alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco un recital dedicato alla tradizione della musica popolare brasiliana, con una attenzione particolare centrata sulle musiche e i ritmi afro, reggae, samba reggae, axè e afoxè, che si uniscono al samba e alla bossa nova tradizionale, con accenni di danza, gestualità, energia e spiritualità contenuti nella performance del bahiano Edimar.