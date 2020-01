"Ardo è ver", secondo appuntamento dei concerti MusicaMente a Villa Magnisi

È una lunga e affascinante storia, quella del pugliese Leonardo Leo. Il compositore brindisino non lasciò mai l’Europa, ma fu tra gli italiani che, dopo i successi di Madrid, vennero esportati in Centro America con la cultura musicale iberica della quale erano diventati tra i principali portavoce in Spagna durante il Settecento. A Leonardo Leo e ad Alessandro e Domenico Scarlatti, oltre che a compositori spagnoli coevi, è dedicato il concerto “Ardo è ver”, secondo appuntamento della stagione concertistica MusicaMente, diretta da paolo Rigano, che avrà luogo il 18 Gennaio alle ore 21.00 a Villa Magnisi.

Saranno di scena Cristina Fanelli, soprano, Alessandro Nasello flauto, Paolo Rigano, arciliuto e alla chitarra barocca, Gioacchino De Padova, viola da gamba, e Cinzia Guarino, clavicembalo. Il concerto propone la Sonata VII in re min di Leonardo Leo, per flauto e continuo, due cantate per soprano, flauto e continuo, “Ardo è ver “e “Clori mia, Clori bella”, di Alessandro Scarlatti, e la Sonata per clavicembalo K 141 di Domenico Scarlatti.

Il consolidarsi della dominazione in molte parti della nostra penisola ed il conseguente stabilirsi di viceré e governatori, di luogotenenti principeschi con tutto il loro seguito importato dal paese natio, generò uno scambio culturale e un flusso di artisti e musica tra l’Italia meridionale e la Spagna; queste due culture non solo erano accomunate dalla matrice cattolica, ma rappresentavano da secoli un baluardo stesso della cristianità; inoltre la dominazione iberica aveva lasciato profondi segni linguistici, culturali e stilistici. L’impronta italiana caratterizza gran parte dell’opera di Sebastian Duron, di cui verrà eseguita Sosieguen Descansen, Aria tratta dalla Zarzuela “Salir el amor del mundo”, genere lirico e drammatico con caratteristiche molto simili alle opere italiane del seicento. Biglietteria sul luogo del concerto 30 minuti prima dell’inizio (euro 12, ridotti 10 e 5)