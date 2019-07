Film tango, al Riso va in scena la beneficenza con il concerto de Gli archi ensemble

La Fondazione Lions Club International è nata nel lontano 1968 con lo scopo di finanziare progetti umanitari su larga scala: da allora ha sempre operato a livello internazionale, riconosciuta dal Financial Times come la migliore organizzazione non governativa, la prima al mondo di una lunga lista che comprende anche Unicef, Amnesty International, Greenpeace, Save the Children e molte altre.

Ogni singola donazione di socio, club o raccolta durante le manifestazioni, viene impiegata al cento per cento per realizzare questi progetti. E anche per questo nuovo impegno, si attende una grande partecipazione: il Distretto 108YB Sicilia, e in particolare il Lions Club dei Vespri, organizzano - mercoledì 10 luglio alle 21 nel cortile di Palazzo Riso, a Palermo - “Film Tango”, concerto de GliArchiEnsemble e del grande bandoneista Mario Stefano Pietrodarchi. Insieme, proporranno un melting pot di suggestioni cinematografiche da Nino Rota (La Dolce Vita, Amarcord, 8 ½) a Morricone (arrangiamenti di Cesare Chiacchiaretta), incorniciate da alcuni dei brani più celebri di Astor Piazzolla, nei quali il bandoneon la farà da padrone: Fuga y Misterio, Oblivion, Violentango, Le Gran Tango.

Il ricavato della serata - (ingresso a invito, offerta minima 10€), organizzata dalla Società del Quartetto di Palermo, in collaborazione con il Lions Club Palermo dei Vespri e con il sostegno della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana - sarà interamente devoluto alla Fondazione LICF.

