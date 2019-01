Aragona e Sicilia, musica per due regni: il concerto per organo alla chiesa di San Domenico

Mercoledì 23 gennaio, alle ore 18, alla Chiesa di San Domenico in piazza San Domenico, andrà in scena il concerto "Aragona e Sicilia: musica per due regni del Mediterraneo”, occasione importante per mettere a confronto Aragona e Sicilia, due Regioni che condividono fin dal XIII secolo affinità culturali, anche in campo musicale. Sarà l’occasione per ascoltare le opere di illustri compositori del barocco aragonese e siciliano, ad opera del maestro Carlos Paterson, Professore di Organo presso il Conservatorio Superiore di Musica di Valenzia. Il concerto sarà introdotto da una breve presentazione a cura della professoressa Anna Tedesco.