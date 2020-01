Canzoni e colonne sonore, Antonio Zarcone e Giuliana Di Liberto al Tatum Art

Giovedi 16 gennaio alle ore 20,30 al Tatum art - via dell'università 38 - Palermo, Canzoni e colonne sonore. Un viaggio dalla musica jazz al cinema internazionale. Un concerto eseguito da un Duo complice: il talentuoso e versatile Antonio Zarcone al piano; la voce calda ed elegante di Giuliana Di Liberto.

Antonio Zarcone. Diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “V .Bellini” di Palermo con il massimo dei voti e la lode, svolge da diversi anni un’intensa attività concertistica. Vanta nell’ambito della musica classica diverse collaborazioni con le più prestigiose ass. musicali siciliane come “Gli Amici della Musica” , “A.GI.MUS.”, “Gli Armonici” e tante altre, sia come solista che in ensamble.

All’attività classica ha affiancato un’intensa attività nel campo della musica Jazz, Pop e Contemporanea, suonando in diversi festivals e manifestazioni musicali di rilievo al fianco di artisti come Paco Sery, Billy Sheehan, Brian Bromberg, Bobby Vega, Pippo Baudo, Fabrizio Bosso, Pippo Matino, Giuseppe Milici, Kiku Collins , Fausto Mesolella, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Enrico Ruggeri, Mario Venuti, Mario Incudine e tantissimi altri artisti Siciliani e Nazionali.

Dal 2003 è direttore artistico e tecnico del Lab Music Recording studio di Palermo, curando personalmente una svariata produzione discografica che spazia dal Jazz alla musica Etnica al Pop.

Giuliana Di Liberto cantante, compositore e autore. Docente di Canto jazz. Ha conseguito il Diploma di Laurea al Conservatorio Bellini di Palermo. Vanta collaborazioni con artisti come Ernesto Vitolo (pianista di Pino Daniele), Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Marco Masini, PIF, Teresa Mannino, Gareth Brown (batterista di Jovanotti), Ernesto Migliacci, Ti.Pi.Cal, Mary Setrakian, Nicola Costa (chitarrista Patty Pravo), Maurizio dei Lazzaretti (batterista Orchestra RAI) e con orchestre come Chamber Orchestra di Palermo Classica, Opera Theatre Orchestra di Chisinau, Orchestra del Conservatorio V. Bellini, Orchestra Jazz Siciliana.

Vincitrice di premi nazionali come l’Oscar dei giovani in Campidoglio e Festival Internazionali come il Golden Wings all’Opera Theatre di Chisinau (Moldavia) e Universong International Music Festival (Isole Canarie).