Le due opere di Caldara sul Chisciotte, viaggio nella musica del diciottesimo secolo

Le due opere di Antonio Caldara sul Chisciotte (1670-1736) è il titolo dell’appuntamento in programma il 6 marzo all’Instituto Cervantes, in via Argenteria Nuova 33 con il patrocinio del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo.

Dalle 18, nella suggestiva cornice della chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, a fare da ciceroni in questo viaggio all’interno della musica del diciottesimo secolo, saranno Maria Caterina Ruta, ispanista esperta nel Chisciotte e il musicologo Giuseppe Collisani. Nell’ambito delle composizioni musicali ispirate alle opere di Miguel de Cervantes, i due relatori approfondiranno le due opere musicali scritte dal compositore Antonio Caldara (1670-1736): “Don Chisciotte in corte della duchessa” e “Sancio Panza governatore dell’isola Barattaria”.

“Don Chisciotte in corte della duchessa” è un’opera semiseria di Giovanni Claudio Pasquini e Antonio Caldara (Vienna, 1727), “Sancio Panza governatore dell’isola Barattaria” è una commedia per musica di Giovanni Claudio Pasquini e Antonio Caldara (Vienna, 1733). Nell’opera del 1727 si segue il soggiorno di Don Chisciotte nel palazzo di caccia dei duchi e in quella del 1733 il contemporaneo governo di Sancio nella finta isola Barattaria. Nel 2016, presso l’Universidad Autónoma di Madrid, l’ensemble La Ritirata ha inciso e dato vita al cd “Antonio Caldara - The Cervantes Operas. Arias and instrumental pieces”: prima incisione delle arie delle due opere a cui i relatori faranno riferimento.