Estate in musica all'Argonautijazz, il concerto di Anna Bonomolo al Mondello Palace

Anna Bonomolo mercoledì 25 luglio alle 21.30 sul palco di Argonautijazz al Mondello Palace Hotel, accompagnata da Diego Spitaleri al piano, Fabio Lannino al basso, Sebastiano Alioto alla batteria.

“Anna Bonomolo Jazz” è un progetto musicale che vede insieme un gruppo di amici, artisti professionisti, riuniti per una produzione dove la musica jazz e l’ascolto sono i protagonisti assoluti. E’ veramente un’artista a tutto tondo, Anna Bonomolo, nota da tempo a quel pubblico che cerca un tipo di musica raffinata e allo stesso tempo un po’ “sporca”, come quella che sanno regalare solo i cantanti neri. Anna Bonomolo, conosciuta per vocalità e timbro black , rivisita in chiave jazzy, bluesy, ma anche molto pop, alcuni dei brani più noti della storia della musica di qualità , resi ancora più unici dalla sua innata capacità interpretativa. La Bonomolo, raffinata cantante siciliana, ha una lunga carriera artistica alle spalle, ha partecipato a diversi festival di musica jazz con grandi produzioni ed è supportata da un band di riconosciuto vale nazionale.