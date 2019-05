Storie controverse, il concerto della band Anime Controverse ai Cantieri Culturali

Nell’ambito dell’ottava edizione della Settimana delle Culture il 15 maggio, nello spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa, la band Anime Controverse proporrà in concerto le sue inedite “Storie Controverse”, canzoni che esplorano l’immigrazione, l’emarginazione, la solitudine, l’incomprensione e i complessi rapporti umani. La band è formata da Kristian Andrew Thomas Cipolla, voce – Stefano Midulla, chitarra classica e chitarra elettrica - Mauro Aiello, chitarra acustica e chitarra elettrica - Luca Giuffrida, basso - Antonino Anastasi, batteria.

I componenti, pur provenendo da differenti esperienze musicali (Jazz, rock, pop, classica, swing) e da gruppi come SeiOttavi, Monnalizard, Eklemedir, Open Jazz Orchestra, Acustica Guitar Duo, riescono ad amalgamarsi e a fondersi in un pop rock omogeneo.

Benché si siano costituite appena un anno fa, le Anime Controverse hanno già partecipato ad alcune rassegne e manifestazioni a Carini nel Chiostro dei carmelitani, a Villagrazia di Carini e a Isola delle femmine. La band è stata selezionata altresì per la partecipazione al Premio Pigro, dedicato a Ivan Graziani.

Anime Controverse in concerto eseguiranno i seguenti brani:

La Nave

Icaro

Cartonara

Dedicato

Anime controverse

Che amore è?

La mia guerra

Sola

Mercante di illusioni

Tutto passa

Non dirmi

Vorrei essere

Vecchio barbone

Testi di Gaetano Midulla, ad eccezione di “Vecchio barbone”, testo di Stefano Midulla. Musiche di Stefano Midulla, ad eccezione di “Tutto passa”, musica di Mauro Aiello e Kristian Andrew Thomas Cipolla e “Vorrei essere”, musica di Stefano Midulla e Kristian Andrew Thomas Cipolla. Settimana delle Culture ottava edizione - “Storie Controverse”, concerto della band Anime Controverse - 15 maggio ore 21 – Cantieri Culturali alla Zisa Spazio Tre Navate – Ingresso libero.