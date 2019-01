Sabato sera all'insegna del jazz, il concerto di Andrea Calì sul palco del Tatum Art

Una band del sabato sera, per tutti quelli che amano il jazz. L’Andrea Calì quartet suona il 5 gennaio al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. In scaletta standard jazz e brani originali. La band è formata da Andrea Calì al pianoforte, Davide Inguaggiato al contrabbaso, Manfredi Crocivera alla batteria, Orazio Maugeri al sax.