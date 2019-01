Da Fauré a Debussy e Ravel col Quartetto Noûs, il concerto sul palco del Politeama

Lunedì 4 febbraio, alle 17.15, il Quartetto Noûs sul palcoscenico del Politeama Garibaldi. Dopo il grande successo per l'inaugurazione del cartellone 2019, prosegue con nomi di spicco la stagione dell'Associazione Siciliana Amici della Musica, con la direzione artistica di Donatella Sollima.

Il Quartetto, composto da Tiziano Baviera e Alberto Franchin al violino, Sara Dambruoso alla viola e Tommaso Tesini al violoncello, eseguirà un programma che spazia da Fauré a Debussy e Ravel. Il Quartetto Noûs si è formato nel 2011, affermandosi in poco tempo come una delle realtà musicali più interessanti della sua generazione. Ha frequentato l’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona, la Musik Akademie di Basilea, studiando con Rainer Schmidt (Hagen Quartett), l’Escuela Superior de Música “Reina Sofia”di Madrid, l'Accademia Musicale Chigiana di Siena con Günter Pichler (Alban Berg Quartett) e la Musikhochschule di Lubecca con Heime Müller (Artemis Quartett).

Nel 2014 è stato selezionato per il progetto “Le Dimore del Quartetto”, grazie al quale ha vinto una borsa di studio per l'anno 2015. Nello stesso anno gli è stata inoltre riconosciuta un'importante borsa di studio offerta dalla Fundatión Albeniz di Madrid. E' stato vincitore di numerosi premi, come il “Piero Farulli” nel 2015, assegnato alla migliore formazione cameristica emergente nell’anno in corso, nell’ambito del XXXIV Premio “Franco Abbiati”, il più prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana;il premio “Arthur Rubinstein - Una Vita nella Musica”dal Teatro La Fenice di Venezia, per essersi rivelato una delle formazioni più promettenti della musica da camera italiana.

La versatilità e l'originalità interpretativa dell'ensemble si manifestano in tutto il repertorio quartettistico e l'attenzione ai nuovi linguaggi compositivi lo spingono a cimentarsi in performance innovative come suonare a memoria e totalmente al buio. Diverse le collaborazioni con compositori contemporanei e le partecipazioni a progetti trasversali con compagnie teatrali e di danza. Collabora inoltre con rinomati artisti tra cui Tommaso Lonquich, Andrea Lucchesini, Alain Meunier, Giovanni Scaglione, Sonig Tchakerian.

Il Quartetto si esibisce per importanti realtà musicali italiane, tra le quali la Società del Quartetto di Milano, l’Unione Musicale di Torino, gli Amici della Musica di Firenze, Bologna Festival e Musica Insieme di Bologna, la Società del Quartetto di Bergamo, la Società Veneziana di Concerti, l'Associazione Chamber Music di Trieste, l'Associazione Musicale Lucchese, l’Associazione Scarlatti di Napoli, i Concerti del Quirinale a Roma, lo Stradivari Festival di Cremona, il Ravenna Festival, le Settimane Musicali di Stresa. Tante le esibizioni internazionali: Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra, Spagna, Belgio, Canada, Stati Uniti, Cina e Corea.