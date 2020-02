Amici della Musica al Politeama: il piano di Bellucci, la danza di Andrin per Debussy

Uno spettacolo di musica e danza che viaggia sul sottile filo del gioco virtuale. Lunedì 17 febbraio alle 20.45, al Politeama Garibaldi, l’Associazione Siciliana Amici della Musica presenta Jeux…interdits, una coproduzione realizzata dalla centenaria associazione insieme al Festival di Stresa.

Sul palcoscenico Giovanni Bellucci al pianoforte insieme ad Eugénie Andrin, danzatrice e coreografa, con la regia multimediale di Gabriel Grinda. I due protagonisti “dialogheranno” tra loro creando un gioco di immagini avvincente per lo spettatore. Lo spettacolo reinventa Jeux di Debussy, balletto in un atto scritto da Debussy fra il 1912 e il 1913 e realizzato per i Balletti Russi di Sergej Djagilev, con un meccanismo originale e inedito: attraverso una proiezione digitale le mani di Bellucci - irreali e concrete al tempo stesso - si muovono nello spazio e rendono visibile la musica allo spettatore sotto un nuovo punto di vista.

Sono le mani a impadronirsi del centro della scena e ad ispirare non soltanto la realizzazione di una coreografia, ma anche a permettere l’espressione di quegli affascinanti balletti insiti nel gesto pianistico dettato dalla partitura musicale. Un viaggio sensuale e accattivante in cui la danzatrice è al centro della proiezione e funge da trait d’union tra l’immagine oggettiva e l’immaginario collettivo. Nella prima parte del programma, invece, Bellucci eseguirà la Symphonie fantastique di Berlioz nella versione pianistica di Franz Liszt.

Giovanni Bellucci è considerato uno dei più autorevoli pianisti del nostro tempo e il quotidiano Le Monde ha scritto di lui Non esistono dieci pianisti come lui al mondo: egli ci riporta all’età d’oro del pianoforte. Una sua incisione è stata inserita dal magazine Diapason nella Top Ten dei dischi lisztiani della storia; le più prestigiose testate specialistiche hanno premiato i CD dell’artista italiano.

“Disque de l’année” di Classica, “Choc” di Le Monde de la Musique, “CD exceptionnel” di Répertoire, “CD Maestro” di Pianiste in Francia, 5 stelle di Musica, 5 stelle del BBC Music Magazine, “Miglior CD” per la rivista Suono. Ha vinto numerosi concorsi internazionali, lavora con le più importanti orchestre è stato invitato dai più celebri auditorium, teatri di tradizione e festival del mondo.