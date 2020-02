Pianoforte, violino e sassofono a Cefalù: il Trio Masdan in concerto al Teatro Cicero

Dal 15 febbraio al 29 marzo ritornano gli Amici della musica di Cefalù Salvatore Cicero con la stagione concertistica 2020, organizzata in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, il cinema Di Francesca e la Fondazione Mandralisca. Cinque appuntamenti che si distinguono per la varietà di stili e repertori e la qualità artistica degli eventi proposti, ospitati non solo al teatro comunale Salvatore Cicero ma anche in un altro gioiello della cittadina cefaludese, il Museo Mandralisca.

Ad aprire la rassegna sabato 15 febbraio alle 18 sarà il Trio Masdan, formato da Giusy Cascio al pianoforte, Luigi Sferrazza al violino e Nicola Mogavero ai sassofoni: tre musicisti siciliani, ciascuno dei quali vanta un’ampia esperienza in campo concertistico, in particolare nell’ambito della musica da camera. La formazione unisce strumenti appartenenti a categorie e famiglie assai differenti tra loro, in particolare archi e legni, ma l’unione dei timbri crea un’armonia dalla bellezza ed omogeneità quasi inaspettate; la brillantezza del violino e la versatilità dei sassofoni danno vita ad un impasto sonoro in cui è difficile distinguere la diversa natura dei singoli strumenti.

Sul palcoscenico del Teatro Cicero il Trio eseguirà un programma che spazia tra ’800 e ’900: la Trio Sonata op. 17 in sol minore di Clara Schumann, le Cuatro Estaciones Porteñas (Quattro Stagioni di Buenos Aires) di Astor Piazzolla, e infine i Cinque pezzi per due violini e pianoforte di Shostakovich, composizioni tutte trascritte per l’originale combinazione di strumenti proposta. I tre musicisti hanno ottenuto individualmente numerosi e prestigiosi premi e si sono esibiti in ambito nazionale e internazionale come solisti, cameristi o direttori d’orchestra (Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Olanda, Cina, Hong Kong, Australia, Brasile, Tunisia, Turchia).