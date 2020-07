Alfredo Paixao e Nadia Cancila trio brasilian jazz in concerto al Miles Davis

Una serata di jazz col Brasile nel cuore. Alfredo Paixao e Nadia Cancila suonano il 24 luglio alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

In scaletta tutte le nuove tendenze della musica brasiliana. Con i due artisti, sul palco, Fausto Riccobono alla batteria. Ingresso con consumazione. Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 09.15085991.