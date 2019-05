Alexandre Vella di The Voice in un live, il concerto all'Officina Di Dio

Una serata tra popolo e soul, comandata da una bandiera made in Palermo della musica. L’ex concorrente di The Voice of Italy, accompagnato da Simone Ferrara, saranno i protagonisti della serata dell’1giugno alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

I due si diletteranno con canzoni da Paolo Nutini ad Amy Winehouse, ma anche Stevie Wonder, Pharrel Williams e Jamiroquai in stile rhythm and blues anni Sessanta. L’ingresso al locale è gratuito.