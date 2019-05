Pizza, birra artigianale e pure la musica: il live di Alexandre Vella da Granatelli

La pizza e il ristorante c’è, la birra artigianale pure, la musica a completare. Tutto è perfetto per un venerdì sera capace di compiacere tutte le esigenze. Serata speciale il 24 maggio alle 20,30 da Granatelli Pizza e Cucina in via Principe di Granatelli 33/C. Si potrà scegliere tra il menù ristorante o il menù pizza, dove si potranno anche scegliere ottime birre artigianali.

A chiudere il cerchio sarà la musica, con l’ex concorrente di The Voice of Italy Alexandre Vella, accompagnato dalla chitarra Simone Ferrara, che si diletteranno con canzoni da Paolo Nutini ad Amy Winehouse, ma anche Stevie Wonder, Pharrel Williams e Jamiroquai in stile rhythm and blues anni Sessanta.