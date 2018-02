Alex Sipiagin e Riccardo Fassi in concerto, il jazz è servito al Tatum Art

Una tromba da un lato e un pianoforte dall’altro. E il jazz è servito. Alex Sipiagin e Riccardo Fassi saranno in concerto il 7 e 8 febbraio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Un doppio show, ma diverso. Mercoledì 7 febbraio sarà uno show in duo per presentare il cd “Portrait Of Interior Landscape”. Brani originali di Riccardo Fassi, caratterizzati da una continua ricerca di atmosfere e colori diversi. Passione e sentimento sono la base di un progetto sorprendente e creativo. Giovedì 8 febbraio, sempre alle 21,30, a Siliagin e Fassi si uniranno Davide Inguaggiato al basso e Gaetano Presti alla batteria per suonare degli standard jazz. L’ingresso costa 10 euro e prevede una consumazione alcolica o una bevanda.