Un "sicilian clan" in pieno centro, il concerto al clarinetto di Alex Simu al Tatum Art

Quindici anni di amicizia, quindici anni di musica insieme, quindici anni di professionalità. Il compositore e musicista rumeno Alex Simu festeggia i primi quindici anni del suo “Sicilian clan” mercoledì 5 settembre alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Alex Simu al clarinettto, Fabrizio Brusca alla chitarra, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Carmelo Graceffa alla batteria daranno vita a uno show fatto da composizioni originali dello stesso Simu, standard jazz e improvvisazioni.