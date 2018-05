Atmosfere oniriche ed elettronica, il concerto di Alessio Calivi alla Fabbrica 102

Kim Ree Heena è il nuovo progetto solista di Alessio Calivi, che salirà sul palco della Fabbrica 102 giovedì 17 maggio a partire dalle 21.45. Un progetto nato con un’intensa attività dal vivo che mette insieme musica elettronica ed immagini.

Nel live si alternano diversi temi, alcuni cantati, altri strumentali, atmosfere ambient, suoni elettronici a braccetto con suoni industriali, senza però mai abbandonare la classica “forma canzone”. Il tutto accompagnato dalla proiezione di visual realizzati appositamente dagli artisti Noil Klune e Salvatore Insana. Immagini astratte e distopiche che seguono i ritmi e le sperimentazioni della musica, per un progetto votato alla ricerca sonora.

Alessio Calivi è stato autore, per diversi anni, di un originale alternative rock cantato in italiano, maturato grazie ad una lunga esperienza in diverse band. Trasferitosi dalla Calabria a Milano, dove si diploma all'Accademia del Suono, entra prima nei Violet View come chitarrista-cantante, poi nei Miavagadilania come bassista. Con questi ultimi realizza il disco "Il mare ci salirà negli occhi". Si esibisce con gli Other Voices in Italia e all'estero e partecipa alla realizzazione del disco “A Way Back” (registrato in parte nei leggendari Parr Street Studios di Liverpool).

Ha all'attivo due dischi da solista: l’autoprodotto "Forme e stati", in cui suona tutti gli strumenti, e “Sirene vetri urla e paperelle”, il cui tour l’ha visto aprire i live di Verdena, Soft Moon e Stuart Braithwaite dei Mogwai. Con il progetto Kim Ree Heena, Alessio Calivi cambia del tutto registro, la sua attenzione si sposta sulla sperimentazione elettronica. Le sonorità di questa nuova esperienza viaggiano in accordo con gli affascinanti visual di Noil Klune e di Salvatore Insana.