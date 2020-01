Controazioni e compassioni, la musica di Alessandro De Rosalia all'Hotel Sole

Prosegue la rassegna di musica contemporanea "Ultimo piano", organizzata da Brusio Netlabel, in collaborazione con Qmedia e Bisso Edizioni, presso Le Terrazze del Sole di via Vittorio Emanuele 291 a Palermo. Terzo incontro musicale: giovedì 23 gennaio, dalle ore 21:30, Controazioni/Compassioni di Alessandro De Rosalia. Ingresso libero.

Controazioni/Compassioni è una performance musicale elettroacustica basata su un utilizzo non convenzionale del pianoforte: la cassa armonica dello strumento, adeguatamente preparata con una serie di trasduttori di superficie e microfoni a contatto, diviene il luogo in cui si incontrano/scontrano una serie di feedback generati e controllati dal musicista al fine di mettere in vibrazione, per simpatia, la cordiera. Il materiale sonoro così ottenuto viene rielaborato in live electronics in una sessione d’improvvisazione in cui musicista e strumento, pur non toccandosi, si incontrano su un piano dove non esiste casualità, ma un’unica armonia e un solo ordinamento: il suono.

Alessandro De Rosalia nasce a Palermo nel 1990. Ascoltatore vorace di musica sin dall’infanzia, nel 2004 inizia a suonare la chitarra. Dal 2006 al 2014 milita in varie band locali. Nel 2017, al fine di migliorare la sua formazione, decide di iscriversi al corso di Musica Elettronica del Conservatorio di Palermo. Ha già all'attivo partecipazioni a importanti rassegne musicali quali MainOFF Festival, Curva Minore e SyS.