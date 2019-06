"My acoustic folk love", Alessandra Salerno in un concerto live allo stand Florio

Va in scena allo Stand Florio, domenica 30 giugno alle ore 21:00, per la rassegna di musica e teatro #standfloriolive, il live di Alessandra Salerno in cui è accompagnata dalla sua inseparabile autoharp e dallo straordinario Umberto Porcaro alla chitarra. L’artista presenterà le sue ultime produzioni discografiche con particolare attenzione al suo grande amore per la musica folk.

My acoustic folk love è un insieme di mondi che si uniscono, di influenze musicali che danno vita ad un sound unico. “Alessandra è riuscita a creare un mondo, una dimensione, che alla fine avrei tanto voluto restare almeno un minuto in silenzio” queste le parole di Roby Facchinetti dei Pooh, rivolte ad una delle esibizioni di Alessandra a The Voice of italy. Da allora il suo mondo musicale è diventato sempre più alternativo e alla ricerca di nuove suggestioni.

Da un lato la matrice mediterranea, il background infantile nella musica folk siciliana e dall’altro la naturale propensione al blues, al jazz, alla musica tradizionale americana che l’ha formata negli anni. Uno strumento tradizionale folk americano che è diventato un marchio di fabbrica “l’autoharp”, di cui è endorser mondiale, per la più grande azienda produttrice statunitense, unito a mescolanze elettroniche e percussioni proveniente dal mondo del bluegrass. Il tutto accompagnato da Umberto Porcaro, chitarrista noto nella scena blues europea, attualmente in tour con Tony Coleman, batterista di B.B. King.

Le chitarre di Porcaro, il suo gusto inconfondibile e la sua voce blues unite agli strumenti e alla voce della Salerno creano un mondo sonoro davvero unico. Tra i brani in scaletta anche Neverending , la versione inglese ufficiale, riconosciuta dagli editori di Senza Fine di Gino Paoli e Who Told You ovvero Cu ti lu dissi, il celebre brano di Rosa Balistreri molto amato dal pubblico newyorkese nella versione siculo/americana.