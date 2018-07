Argonautijazz, sul palco del Mondello Palace la voce di Alessandra Mirabella in concerto

Una delle voci principali protagoniste del Jazz vocale siciliano, il suo è un modo classico ed elegante di porgere i brani, derivato dall’ascolto dei grandi crooner, filtrato attraverso una sensibilità spiccatamente mediterranea.

Lei è Alessandra Mirabella, talento indubbio con una grande passione per i classici del jazz, in concerto mercoledì 1 agosto alle ore 21.30 ad Argonautijazz nel giardino de Mondello Palace nell’ambito della stagione concertistica stilata da Fabio Lannino. Fedele alla tradizione jazzistica, Alessandra Mirabella, intende la ricerca vocale come indagine di un suono intimo e profondo, “crooneristico”, uno stile vocale sussurrato. La cantante, facendo leva su tutte quelle qualità vocali vicine al parlato e al sentimento confidenziale interpreterà riarrangiamenti di brani di Cole Porter, Duke Ellington, Irving Berlin, Antonio Carlos Jobim e Pixinguinha. Una lady della voce, per un concerto incentrato sulle musiche dei grandi compositori del ventesimo secolo. Per il concerto al Mondello Palace Hotel, l'artista ha scelto una ritmica tutta siciliana: oltre a Giuseppe Preiti al piano, saranno presenti Sergio Munafò alla chitarra, Giuseppe Costa al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria.