Il fado portoghese tra tradizione, contaminazioni e assonanze: gli Alenfado al Cantunera

Un viaggio musicale che dalle note malinconiche del fado, nelle magiche e intense atmosfere dei quartieri di Lisbona, porta alla scoperta di sonorità assonanti in altre musiche popolari, attraverso la Spagna, l'America Latina e la Sicilia: gli Alenfado si esibiscono in concerto al Cantunera fucina culturale sabato 2 febbraio alle 21:00.

Appassionati di musica etnica, gli Alenfado si dedicano alle ricerche musicali e testuali, di brani della tradizione del fado portoghese. Nei loro concerti ci portano nelle magiche e intense atmosfere dei quartieri di Lisbona, con un viaggio musicale che dalle note malinconiche del fado, fra tradizione e contaminazioni, ci guida alla scoperta di sonorità assonanti anche in altre musiche popolari. Il repertorio del gruppo comprende brani di Amália Rodrigues, “Regina del fado”, e di coloro che hanno raccolto la sua eredità, come i Madredeus, Dulce Pontes e Mariza oltre ai brani di Cesária Évora, Las Migas e altri, ma anche brani italiani tradotti in portoghese o in spagnolo e brani originali scritti e arrangiati dagli stessi Alenfado. Gli Alenfado sono: Francesca Ciaccio alla voce, Toni Randazzo alla chitarra acustica, guitarra portuguesa e arrangiamenti, Roberto Buscetta alla chitarra flamenca, cori e testi, Fabio Barocchiere al basso acustico, Angela Mirabile alle percussioni, glockenspiel e cori e Mariangela Lampasona al violino.

