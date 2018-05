Da Zaragoza a Palermo nel segno della musica, il concerto di Alberto Menjón al Cervantes

Si è aggiudicato il premio “Miglior spagnolo classificato” alla 63° edizione del prestigioso concorso internazionale María Canals, predominando su altri talentuosi pianisti.

Lui è Alberto Menjón, venticinquenne pianista di Zaragoza, che giovedì 24 maggio, si esibirà in concerto all’Instituto Cervantes in via Argenteria Nuova 33. A fare da scenario all’appuntamento, inserito nel cartellone di Palermo capitale della Cultura 2018 - sarà la suggestiva ex chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani dove alle 19 si terrà il concerto “Il pianoforte di Alberto Menjón”. La collaborazione tra l’Istituto Cervantes di Palermo e la Fondazione María Canals di Barcellona, che organizza il concorso internazionale ritenuto tra i più prestigiosi al mondo, permette ogni anno di assistere al concerto del “Miglior spagnolo classificato”. Quest’anno l’appuntamento gode del fondamentale sostegno del Governo d’Aragona.

Alberto Menjón Bohanna. ha iniziato i suoi studi musicali all’età di 5 anni, sotto l’egidia di Nairi Grigorian. È stato ammesso eccezionalmente a soli 15 anni al Conservatorio di Musica di Aragona. Ha completato i suoi studi di master (2014-2016) presso la Hochschule für Musik "Carl Maria Von Weber" di Dresda dove attualmente continua gli studi post-laurea (Meisterklasse). Nonostante la giovane età, ha ricevuto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Dal più recente, il premio per il miglior concorrente spagnolo del 63 ° Concorso pianistico internazionale "María Canals" al primo premio nella categoria giovanile del Concorso pianistico "Ría de Vigo" (2011).

Come concertista, le sue performance più recenti includono recital in Spagna, Portogallo e Germania, in festival come Madrid otra Mirada (2017); Dresden Music Festival (2017); Wel in Atem Festival (Magdeburgo 2017) o Encontros de piano do Porto (2011). Si esibisce anche come solista con orchestre sinfoniche, come la Castilla y León Symphony Orchestra, la Moravská Filarmonica Olomouc (Moravia), l'Elbland Philarmonie Sachsen in Sassonia e la HSO Sinfonierorchester Dresden a Dresda. Alberto Menjón, eseguirà: F. Mompou: Escenas infantiles, E. Olivanti: Preludio nº 2, L. v. Beethoven: Sonata op. 111, F. Liszt: Sonata en si menor. La partecipazione al concerto è libera fino ad esaurimento posti.