Un pianista e la sua band, Alberto Alibrandi trio in concerto al Miles Davis Jazz Club

Un pianista, la sua band, il suo stile. L’Alberto Alibrandi trio è in concerto il 19 gennaio alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

L'Alberto Alibrandi Jazz Trio racchiude in una sonorità unica l'eleganza e la raffinatezza dello stile. Il progetto nasce dalla sinergia tra i musicisti Alberto Alibrandi, Fabrizio Scalzo e Antonio Petralia uniti dalla passione e l’amore per il jazz. Nell’esposizione del repertorio, il trio, oltre ad omaggiare alcuni tra i più grandi compositori internazionali - tra i quali Bill Evans, Michel Petrucciani, Michel Legrand - intende valorizzare, a proprio modo, alcune composizioni di jazzisti siciliani, come Bonafede, Randisi e lo stesso Alibrandi. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.