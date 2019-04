Alba Plano presenta White Lotus, il concerto live sul palco del Tatum Art

Una voce palermitana che in tutto il mondo fa faville. Questa è Alba Plano, che presenterà il suo nuovo ep “White Lotus il 25 aprile alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

La cantautrice di origini siciliane canta sin da adolescente e ha iniziato i suoi studi vocali jazz poco più che ventenne, stilisticamente paragonabile a Andreya Triana, Esperanza Spalding, Solange e Erykah Badu, Plano trae influenza da una vasta gamma di artisti, tra cui Becca Stevens, Gregory Porter, Lianne La Havas e Jill Scott, ed è anche fortemente influenzata da Nina Simone, Bobby McFerrin e molti altri cantanti jazz. Anche la sua passione per l'hip-hop e il neo-soul è fortemente evidente.

White Lotus è stato co-prodotto e co-scritto da Alba Plano e Karme Caruso (Omar, Maverick Saber, Karyn White). L’album offre un suono che unirà sia gli appassionati del jazz classico che gli ascoltatori neo-soul. Con i suoi toni intimi, le melodie semplici e oneste in combinazione con le armonie soul, crea un nuovo mix sonoro avvincente.

Presenti nell'album noti Talenti Inglesi e Italiani: Karl Rasheed-Abel, David Mrakpor, Luca Faraone, Michael Castellanos, Joao Caetano, Julian Mazzariello, Dario Deidda, Enzo Zirilli e Stefano Costanzo, Amadu Kholifa, Jim McCrae, Alessandro La Barbera, Jim Hunt, Graeme Flowers e Chris Webb.