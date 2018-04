PrimaVeraFesta al Malox, gli Akkura in concerto per il taglio del nastro

Saranno gli Akkura, il 20 aprile, ad aprire la prima serata del PrimaVeraFesta con un concerto al Malox di Palermo dalle ore 22 (ingresso gratuito).

Gli Akkura sono una band che ha attraversato molti generi musicali nei suoi album, dalla canzone italiana alla musica gitana, dal Sudamerica all’Africa, al punk e al reggae, e si è fatto notare per i lunghi concerti travolgenti. Con più di 600 concerti, dall’ Italia al Brasile, ed esibizioni che vanno da Cracovia per il “Giorno della memoria” alla partecipazione al Womad (festival ideato da Peter Gabriel), gli Akkura hanno pubblicato quattro album - Akkura - Ep (2003), Zaùn (2007), Brucerò la Vucciria col mio piano in fiamme (2009), Cosmotropico (2016), ed un singolo “Svalutation” (2011 – ediz limitata in vinile). Il gruppo vanta numerose collaborazioni, tra le altre: il leggendario chitarrista e produttore statunitense Arto Lindsay, Mario Incudine, Cesare Basile, Moreno Veloso, Orquestra Imperial, Oratio, Toti Poeta, Nicolò Carnesi. Il PrimaVeraFesta è una festa che non finisce mai, organizzata dal Malox, uno dei locali punta di diamante della nostra città, nella stagione più bella e durante il quale si susseguiranno tanti concerti ed eventi trasversali di altissimo livello.