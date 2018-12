Dalla canzone italiana alla musica gitana, il concerto degli Akkura sul palco del Cre.Zi. Plus

Venerdì 21 dicembre gli Akkura si esibiranno live al Cre.zi Plus di Palermo (Pad. 10-11, Cantieri culturali alla Zisa, Via P. Gili 4) dalle ore 21:00 - ingresso gratuito.

Dopo una pausa dai concerti in giro per l'Italia, gli Akkura tornano a Palermo con una formazione d’eccezione accompagnati da una banda di sassofoni. Per questo evento la band invertirà la prospettiva del concerto disponendosi in più livelli nella platea del Cre.zi. Plus, lasciando il pubblico libero intorno agli strumenti. Sul palco con loro ci sarà Alfonzo Vella (Sax tenore) e Raffaele Barranco (sax alto). Gli Akkura hanno attraversato molti generi musicali nei loro album, dalla canzone italiana alla musica gitana, dal Sudamerica all'Africa passando dal punk e dal reggae, facendosi notare per i lunghi concerti travolgenti. La band ha all’attivo più di 600 concerti, dall’ Italia al Brasile, con esibizioni che vanno da Cracovia per il "Giorno della memoria" alla partecipazione al Womad (festival ideato da Peter Gabriel).

Gli Akkura hanno pubblicato tre album - Akkura – Ep (2003), Zaùn (2007), Brucerò la Vucciria col mio piano in fiamme 2009), un singolo "Svalutation" (2011 - ediz limitata in vinile) e Cosmotropico (2016). Per il loro disco/libro, registrato a Rio De Janeiro e prodotto da due tra i più autorevoli rappresentanti della scena musicale brasiliana, Moreno Veloso e Domenico Lancellotti e avvalendosi anche della collaborazione di molti artisti, come lo scrittore Davide Enia e il cantautore Cesare Basile. Gli Akkura hanno anche realizzato musiche per videogiochi, cortometraggi, o anche spettacoli teatrali come “Italia – Brasile 3 – 2” di Davide Enia. Il gruppo vanta numerose collaborazioni, tra le altre: il leggendario chitarrista e produttore statunitense Arto Lindsay, Mario Incudine, Orquestra Imperial, Oratio, Toti Poeta, Nicolò Carnesi.