Concerto di Aida Satta Flores nella chiesa del Santissimo Salvatore

La cantautrice Aida Satta Flores si muoverà tra canzoni, immagini e luoghi del cuore e proporrà il suo concerto “Nell’andare” sabato 28 dicembre alle 21 nella meravigliosa chiesa del Santissimo Salvatore. E' questa la sorpresa natalizia del festival Le Vie dei Tesori. Ad accompagnare Aida ci sarà la sua band: Alessandro Valenza al pianoforte, Davide Inguaggiato al contrabbasso e Davide Rizzuto al violino.

Per Aida si tratta solo di parole: che hanno un certo peso, soprattutto quando parlano di bellezza, poesia, coraggio, voglia di fare, giustizia, amore. Questa signora innamorata della musica sta costruendo i suoi concerti attorno al concetto del Natale, che nella religione cristiana è legato alla nascita del Redentore, diventa, in questo concerto, invisibile e visibile filo conduttore per un vivere civile, di pace, fratellanza, condivisione. Le immagini e la digital art di Leonardo Bruno avranno il compito di suscitare nello spettatore una comunanza di stupori, meraviglie e visioni, ognuno a suo modo, ma uniti nella stessa sera, nello stesso tempo, dal desiderio della nascita e della continua rinascita, che è il vero senso del Natale.