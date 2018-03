Pasquetta a sorpresa e in musica, ai Candelai il concerto live degli Afterhours

Svelato in nome di Crazyfaith, il secret show di Fat Sounds del 2 aprile: saranno gli Afterhours a calcare il palco dei Candelai per una Pasquetta da ricordare.

La band sarà in formazione completa con Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Roberto Dellera, Fabio Rondanini, Xaber Iriondo e Stefano Pilia. Per il gruppo si tratterà di due show speciali per scaldare i motori in vista del grande evento al Forum di Assago il prossimo 10 aprile. Una sorta di warm up per la band che torna con piacere in Sicilia, a Palermo ai Candelai e a Catania al Teatro Coppola, ospite di due realtà importanti per la cultura e per il territorio.

La band va così a concludere i festeggiamenti per i primi 20 anni di attività. Manuel Agnelli è anche reduce dalla trasmissione Ossigeno, che ha portato su Rai3 in queste settimane appena trascorse. Tra i tanti ospiti, anche i Maneskin, che hanno appena rilasciato il nuovo singolo Morirò da re dopo il successo di Chosen. I ragazzi sono stati protagonisti dell’ultima edizione di X Factor nella quale hanno sfiorato la vittoria, aggiudicata da Lorenzo Licitra. Il gruppo è stato in tour in numerosi club dopo il successo all’interno del talent di Sky Uno.