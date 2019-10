Fuoco d'amore, il concerto d'adorazione eucaristica di Athenas a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Adorazione Eucaristica Animata dalla Cantante Cattoica Argentina ATHENAS

BIOGRAFIA DI ATHENAS VENICA

Athenas Vénica, la voce argentina che trionfa nel pop spirituale.

Sin da piccolissima Athenas Vénica si è dedicata alla musica. Quando aveva 15 anni si rese conto che con la sua voce poteva aiutare le persone a conoscere Dio.

"Mi sentivo come la chiamata di Dio, all'età di 15 anni facevo parte di un gruppo di giovani che dovevano ricevere il sacramento della confermazione, in quel periodo il mio padrino iniziava a mostrarmi un altro tipo di musica cristiana, che non era quello del Messa "

ATHENAS VÉNICA

Si è esibita in Argentina, Paraguay, Brasile e Stati Uniti, ma afferma di non aver mai tenuto un concerto come un altro.

"La verità è che ho qualcosa di strutturato, ma l'organizzazione e la scelta delle canzoni avviene in base a ciò che si vuole trasmettere, in base alle persone che stanno ascoltando ."

Grazie al suo talento e la sua voce, ha ricevuto molte proposte per entrare nel mondo della musica commerciale. Ma per ora ha deciso di aspettare.

Farà solo due date in Italia

