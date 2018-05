Aaron Goldberg trio in concerto al Tatum Art, il live chiude la rassegna Jazz Vanguard

Un doppio concerto per concludere in bellezza la rassegna jazz più ricca della stagione palermitana. L’Aaron Goldberg trio si esibisce il 15 maggio alle 19,30 e alle 21,30, dell’ultimo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard” al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza).

Aaron Goldberg al pianoforte, Matt Penman al basso e Leon Parker alla batteria suoneranno alcuni noti standard jazz. L’ingresso costa 10 euro per il turno delle 19,30, 15 euro per lo show delle 21,30.