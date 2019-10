A Toys Orchestra, il concerto di Enzo Moretto in un live alla Fabbrica 102

Appuntamento da non perdere alla Fabbrica 102 mercoledì 23 ottobre, a partire dalle 21.30. ­Le canzoni degli A Toys Orchestra pronte ad attraversare tutta l’Italia per arrivare fino alla Fabbrica102 a Palermo, nella veste solista di Enzo Moretto.

Ad un anno dalla pubblicazione di “Lub Dud”, Enzo Moretto, voce e fondatore degli A Toys Orchestra, decide di rivisitare il repertorio della band campana in una veste più intima e portalo in tour, accompagnato da chitarra acustica, piano e tappeti di elettronica minimale. Una dimensione più confidenziale che farà felice i fan più affezionati degli A Toys Orchestra. Ingresso libero fino a esaurimento con priorità a chi prenota per la cena.