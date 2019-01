Modigliani Experience, a Palazzo Bonocore l'esibizione al sassofoni dei 4Sax Brothers

“Modigliani Les Femmes Multimedia Experience”, martedì 8 alle 18 a Palazzo Bonocore l’esibizione del quartetto di saxofoni “4Sax Brothers”.

Terzo appuntamento culturale, alle 18 di martedì 8 gennaio, promosso dall’associazione culturale “Officina Ballarò” nell’ambito della mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience” in corso a Palazzo Bonocore, a Palermo. In programma l’esibizione del quartetto di saxofoni “4Sax Brothers”, formato dal sax soprano Pietro Catalano, dal sax alto Marco Algozzino, dal sax tenore Ino Marchetti e dal sax baritono Vincenzo Faraone. Un emsemble che delizierà eseguendo Jean Francaix “Petit Quatour”, Pedro Ituralde “Suite hellenique”, Pepito Ros “Tango per Astor”, Javier Girotto “Morronga la Milonga”, Antonio Cocomazzi “Ececucio”, Pedro Ituralde “Pequena Czarda”, Nino Rota “Suite”. Un concerto di raffinata bellezza curato dall’associazione “Polifonie d’Arte”.