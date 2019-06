Blues, rock'n'roll e rock blues: il concerto degli 091Blues Sicilia al Tatum Art

Una serata a tutto blues. Gli 091blues suonano il 7 giugno alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

La band propone un repertorio blues, rock'n'roll e rock blues prevalentemente di brani inediti caratterizzati da testi in lingua siciliana e italiana. La band è formata da Piero Vaccarello alla chitarra, armonica e voce, Dario Capostagno al basso e ai cori, Roberto Clesceri a pianoforte e cori, Dario Vitale a batteria e cori.