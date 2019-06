Un viaggio da Modugno a Dalla, la musica italiana fa tappa allo stand Florio

Va in scena allo Stand Florio, domenica 11 agosto alle ore 21:00, per la rassegna di musica e teatro #standfloriolive, lo spettacolo musicale dal titolo “Un Viaggio da Modugno a Dalla”. Giuseppe Milici & band feat, direttamente da "Ballando con le stelle", Gaia Gentile.

Un Viaggio musicale toccando due maestri della musica d'autore Italiana, Domenico Modugno e Lucio Dalla, ed ovviamente il mondo musicale italiano che c'è fra loro ed intorno a loro, dalla Scuola genovese a quella bolognese fino a quella del grande Sud.

La presenza speciale della straordianaria Gaia Gentile, artista nota nel panorama nazionale, fra l'altro anche per essere la voce dell'orchestra di "Ballando con le stelle", incontrerà l'armonica del maestro Giuseppe Milici e della sua band composta da Antonio Zarcone al piano e alle tastiere, Pietro Zarcone al basso e Sebastiano Alioto alla batteria.

Gaia Giusy Gentile, nata ad Acquaviva delle Fonti, lì 27/07/1992, comincia già da bambina a dedicarsi alla passione del canto. Inizia i suoi studi musicali all’età di 15 anni presso la scuola il “Pentagramma” di Bari e dal 2009 comincia professionalmente la sua carriera tenendo diversi concerti in Algeria, Germania, Emirati Arabi Uniti, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Cina, Indonesia, Sry Lanka, Thailandia, Birmania, Kuwait, Francia, Spagna, Inghilterra, Scozia, Argentina, Cile, Zimbawe, Zambia, Svizzera, Russia ecc.. Ha lavorato con artisti di fama nazionale come Giò di Tonno e Mario Rosini, ha poi condiviso il palco di festival jazz al fianco dei grandi Swingle Singers, the Magnets, Full Moon e Neri per Caso. Ha collaborato come solista con la “Jazz Studio Orchestra” di Paolo Lepore in omaggi a Lucio Dalla, Pino Daniele, Beatles ed altri ancora. Nel 2016 è finalista di Area Sanremo. (biografia fornita da Area Sanremo). A partire dal 25 febbraio 2017, Gaia è la cantante dell’orchestra del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.