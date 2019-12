Due rassegne satellite per Palermo Classica: concerti gratuiti al Mak e all'Hotel Borsa

Due rassegne "satellite" per Palermo Classica che affianca alla rassegna principale – ospitata a San Mattia ai Crociferi: prossimo appuntamento il 26 dicembre con la pianista tedesca Kristina Miller – due altri mini cartelloni “da camera”, recital di nicchia al Mak Mixology e nel grande atrio coperto del Grand Hotel Piazza Borsa. Concerti gratuiti all’ora dell’aperitivo per far conoscere giovani interpreti oppure artisti che si mettono alla prova con sconfinamenti diversi.

Questa settimana si va avanti fino al Natale: al Mak Mixology (via Bari 50, nella Galleria delle Vittorie) per la rassegna Mak-ing Jazz and Soul, giovedì 19 dicembre alle 19 si esibirà il Valeria Milazzo Trio, capitanato dalla vocalist e completato da Giuseppe Ricottaal piano e Sergio Calì alle percussioni. Standard jazz. Venerdì 20 toccherà invece al Roberto Gervasi Trio, capitanato dal fisarmonicista e completato da Ciccio Leo (piano) e Davide Inguaggiato (contrabbasso). Si continua sabato 21 e stavolta la classica si unisce al jazz con il Favara duo formato da Vito favara (piano) e Alessandro Presti (tromba). Lunedì 23 la pianista tedesca Kristina Miller (attesa poi a San Mattia ai Crociferi per la stagione principale, il giorno di santo Stefano) darà un assaggio del suo concerto con Joe Costantino al piano.

Parte anche la mini rassegna "I momenti musicali" costruita da dicembre ad aprile, con il Gran Hotel Piazza Borsa (piazza Borsa): le protagoniste della stagione principale offriranno priccoli recital_gioiello, a ingresso gratuito. Domani (18 dicembre) alle 19, nel grande atrio coperto dell’albergo che ha sede in un antico palazzo a pochi metri dal Cassaro basso, si inizia con una beniamina e vecchia conoscenza del pubblico di Palermo Classica: la bionda Sofia Vasheruk non ha mai mancato una stagione. Stavolta sarà impegnata in un recital da camera che sfiora Chopin, Bach e l’amato Rachmaninov. Pausa per Natale, si riprende il 27 dicembre con la tedesca Kristina Miller, impegnata in pezzi Mozart, Bach e Prokofiev. Altra pausa a Capodanno ed eccoci al 3 gennaio quando arriverà la pianista greca Nefeli Mousoura: ha scelto pezzi di Bach e Mozart che anticiperanno il suo concerto previsto a San Mattia per l’Epifania. Il 18 gennaio anticipazione anche per la pianista russa Polina Ushakova: ha scelto pezzi Mozart, Bach e Prokofiev, come anche la pianista tedesca Schaghajegh Nosrati (31 gennaio) e il pianista lettone Anton Rosputko (28 marzo).