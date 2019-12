Alla Kalsa successo per "Viaggio musicale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì presso il centro di studi musicali dell'associazione Teatro dei ragazzi in piazza Kalsa si è tenuto un interessante workshop - concerto dal tema “Il meraviglioso mondo della tuba” al quale hanno partecipato gli studenti, i componenti dell’orchestra, il presidente Pia Tramontana e i docenti provenienti dal Teatro Massimo. Protagonista il concertista Gianmario Strappati, vincitore del premio Nino Rota e ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo che ha eseguito alla tuba musiche di Paganini, Williams, Piazzolla, Rosato, Korsakov, Monti ecc. Il musicista, che di recente si è esibito in Russia al festival Tchaikovsky e a Lipsia per il 334 compleanno di J. S. Bach ha entusiasmato i presenti accompagnandoli con la sua tuba, nell’affascinante viaggio storico - musicale dal barocco al contemporaneo. Gran finale dedicato ai giovani che il maestro ha voluto più volte coinvolgere in straordinarie performances di musica classica, applauditissime da un meraviglioso pubblico.