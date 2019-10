Settimana di eventi al Fortarò

Questa sera, alle 21:30 saliranno sul palco di Fontarò, i “GNU Trio”, il gruppo musicale vincitore dell’ultima edizione del Sicily Jazz Accademy Contest. Il trio nasce da un'idea di Sasha Lattuca e attraverso una ricerca timbrica, armonica e ritmica è riuscito ad unire lo stile tradizionale del jazz alla musica moderna e contemporanea, dando vita ad un’espressione musicale originale e coinvolgente.

Questa la formazione: Sasha Lattuca al pianoforte, Damiano Vitrano al contrabbasso e Francesco Oliva alla batteria. Costo del biglietto: 5 euro.

Si continua Mercoledì 23 ottobre, sempre alle 21:30, con la kermesse teatrale “Joséphine, gli ormoni e la libertà”. Divertissement in un atto di e con Patrizia D’Antona e con la partecipazione straordinaria di Gaspare Perricone alla chitarra. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione teatrale Còrai, conduce gli spettatori per circa 50 minuti nel mondo iperrealistico di una donna contemporanea che ribalta l’abituale percezione negativa della menopausa, proclamando le bellezze e i vantaggi della vita adulta. Tutto è condito da una delicata ironia, dal desiderio di smitizzare falsi totem contemporanei con leggerezza, in un incontro diretto con il pubblico. Costo del biglietto: 7 euro.

Giovedì 24 ottobre, protagonista al Fontarò, sarà il chitarrista siciliano Nicolò Renna. Il musicista presenterà il suo nuovo album Crossroads, pubblicato nel 2019 per la prestigiosa etichetta Dotguitar di Lucio Matarazzo. Costo del biglietto: 5 euro.

Venerdì 25 ottobre sarà la volta degli Irish Quartet in concerto. Una serata all’insegna delle più belle pub- songs irlandesi mescolate al traditional country americano e alle ballate italiane. Una mix di sonorità di grande impatto e di sicuro divertimento. Il gruppo proporrà brani appartenenti alla tradizione irlandese e scozzese, ma anche arrangiati in chiave moderna. Un concerto sicuramente intenso e coinvolgente, ora da ballare su ritmi incalzanti, ora da ascoltare con le ballad lente. Questa la formazione: Antonio Putzu (Whistle, Flauti di canna, Gaita elettronica e cassa a pedale); Lorenzo Profita (Fisarmonica); Sara Romano (Chitarra e Voce); Raffaele Pullara (Violino e mandolino). Costo del biglietto: 7 euro.

Per l’ingresso è essario essere associati Arci.

