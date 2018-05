I matinée dell'Orchestra Sinfonica, concerti all'Orto Botanico e al Teatro Politeama

Tre appuntamenti con i gruppi dell'Orchestra Sinfonica. Domenica 27 maggio concerti all'Orto Botanico e al Politeama. In scena il Trio Joachim, il Sinfonica Brass Quintett e il Duo Skalkottas. Ultima eliminatoria di "Crescendo".

L'Orchestra Sinfonica Siciliana propone ben tre appuntamenti per domenica 27 maggio 2018, sia al mattino che al pomeriggio. I Matinée al Politeama Garibaldi. In aula rossa, alle 11 e alle 12 ci sarà il Trio Joachim, composto da Debora Rosti (ottavino), Salvatore Petrotto (violino), Sonia Giacalone (violoncello) che proporrà musiche di Johow. Sarà proposto il solito pacchetto del Concerto e visita al monumento con due concerti alle 11 e alle 12 di mezz'ora circa, cui farà seguito la visita guidata. Ingresso 5 euro.

Il concerto dell'Orto botanico, (via Lincoln, 2). Alle 11, per Musica all'Orto, è di scena il Sinfonica Brass Quintett, composto da Salvatore Magazzù e Giovanni Guttilla (trombe), Rino Baglio (corno), Calogero Ottaviano (trombone), Salvatore Bonanno (basso tuba) che eseguirà musiche di Bach, Haendel, Gershwin, Joplin. Ingresso libero. Tea Concerts. Pomeriggi in musica dalle 17,30 nell'aula rossa del Politeama Garibaldi. Sarà possibile sorseggiare un tè o un caffè e ascoltare una conversazione musicale. Il musicologo Dario Oliveri parlerà intorno al programma del pomeriggio, le musiche di Enesco, Stevens, Schumann, Hindemith, Bolling, proposte dal Duo Skalkottas, Salvatore Magazzù (tromba) e Sinforosa Rosalia (pianoforte). Ingresso 5 euro, comprensivo di tè, caffè e biscotti nell'intervallo del concerto.

Il Concorso "Crescendo". In Aula Gialla alle ore 11, ultima eliminatoria del Concorso Crescendo. Questi i concorrenti: Gianni e Manuel Burriesci (violino), Gaetano Castiglia (tromba), Alessandro Laura (sassofono), Carlo Mistretta, Giuseppe Scarnà (oboe), Mari Sofia, Salvatore Mastrosimone, Pierro Matteo e Carmen Sottile (pianoforte). Ingresso 2 euro, con possibilità di voto.