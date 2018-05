Le domeniche dell'Orchestra Sinfonica, concerti al Politeama e all'Orto Botanico

Quattro appuntamenti con i gruppi dell'Orchestra Sinfonica e la prima eliminatoria del concorso "Crescendo"per la ricerca dei giovani talenti. Domenica 6 maggio concerti all'Orto Botanico e al Politeama. In scena il Trio Quantz, l'Ensemble Jupiter, Duo Boccherini e il Kleos Quartetto. L'Orchestra Sinfonica Siciliana propone ben cinque appuntamenti per domenica 6 maggio 2018, sia al mattino che al pomeriggio.

I Matinée al Politeama Garibaldi

In aula rossa ci sarà il Duo Boccherini, composto da Giuseppe Brunetto (viola) e Domenico Guddo (violoncello) che eseguirà musiche di Johann Georg Albrechtsberger, Sonata in Do maggiore, e Ludwig Van Beethoven, Duetto in Mi bemolle maggiore detto "con obbligo di occhiali". Sarà proposto il solito pacchetto del Concerto e visita guidata con due concerti alle 11 e alle 12 di mezz'ora circa, cui farà seguito la visita guidata. Ingresso 5 euro. Il concerto dell'Orto botanico, (via Lincoln, 2). Alle 11, per Musica all'Orto, è di scena il Trio Quantz composto da Angelo Cino (clarinetto), Claudia Gamberini (violoncello) e Riccardo Scilipoti (pianoforte) che eseguirà musiche di Johannes Brahms, Trio in la minore. Ingresso 5 euro dal cancello centrale dell'Orto Botanico.

Tea Concerts

Pomeriggi in musica dalle 17,30 nell'aula rossa del Politeama Garibaldi. Sarà possibile sorseggiare un tè o un caffè e ascoltare una conversazione musicale. I musicologi Dario Oliveri e Anna Tedesco parleranno intorno al programma del pomeriggio, proposto dall'Ensemble Jupiter. Musiche di Torelli, Scarlatti, Panni e Hindemith. L'Ensemble Jupiter è composto da: Salvatore Magazzù (tromba), Gabriella Federico e Marcello Manco (violino), Renato Ambrosino (viola), Domenico Guddo (violoncello), Michele Ciringione (contrabbasso). Ingresso 5 euro, comprensivo di tè, caffè e biscotti nell'intervallo del concerto.

Il Concorso "Crescendo"

Alle 11 in sala gialla del Politeama Garibaldi al via la prima eliminatoria del Concorso "Crescendo" indetto dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. I partecipanti potranno esprimere la propria valutazione su ogni musicista candidato. Questi i giovani musicisti in concorso: Salvatore Bonventre (clarinetto)Francesca Bruno (flauto), Andrea Carrozzo (sassofono), Vito Castagna (oboe), Jessica Ficili (clarinetto), Biagio Genualdi (tromba), Greta Rossi Spada (flauto), Nicola Vitale (clarinetto) Ingresso 2 euro.

La domenica Favorita

Dalle 10 nel Parco della Favorita, alla Palazzina Cinese, è di scena il Kleos Quartetto che proporrà musiche di Gershwin, Mancini, Morricone. Il Quartetto è composto da Debora Rosti (ottavino), Ivana Sparacio (violino), Francesca Anfuso (viola), Sonia Giacalone (violoncello). Ingresso libero.