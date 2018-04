L'Orchestra Sinfonica si fa in quattro: concerti al Politeama, all'Orto Botanico e alla Favorita

L'Orchestra Sinfonica si fa in quattro. Domenica mattina 22 aprile concerti all'Orto Botanico, al Politeama e al Parco della Favorita. E di pomeriggio, al Politeama è la volta dei Tè concerti con gli Archi Ensemble che propongono lo stuzzicante "Beatles go Baroque".

L'Orchestra Sinfonica Siciliana questa volta si fa in quattro. E propone ben quattro appuntamenti per domenica 22 aprile. I Matinée al Politeama Garibaldi. In aula rossa ci sarà il Trio Lachner composto da Luciano Saladino, Gabriella Iusi e Sergio Mirabella (violini). Sarà proposto il solito pacchetto del Concerto e visita guidata con due concerti alle 11 e alle 12 di mezz'ora circa, cui farà seguito la visita guidata. In programma musiche di Lachner. Ingresso 5 euro. Il concerto dell'Orto botanico,(via Lincoln, 2). Alle 11, per "Musica all'Orto", è di scena il Trio Stamitz composto da Fabio Mirabella (violino), Domenico Guddo (violoncello), Giuseppe Brunetto (viola). Saranno proposte musiche di Beethoven. Ingresso 5 euro.

Tea Concerts. Pomeriggi in musica dalle 17,30 nell'aula rossa del Politeama Garibaldi. Sarà possibile sorseggiare un tè o un caffè e ascoltare una conversazione musicale. "Beatles go Baroque", comprende quattro concerti grossi in stile barocco, composti nel 1985 dall'americano Peter Breiner e registrati nel 1987 nei leggendari Abbey Road Studios. Le musiche, sulle cui note ha ballato anche l'American Ballet Theatre, comprendono quattro concerti grossi scritti nello stile di Händel, Vivaldi, Bach e Corelli e sono un omaggio al grande repertorio barocco italiano e al contempo al mito dei Beatles, che viene riproposto da GliArchiEnsemble a distanza di 50 anni dal primo tour americano del gruppo di Liverpool.Il musicologo Dario Oliveri e il giornalista Gian Mauro Costa parleranno intorno al programma del pomeriggio, Beatles Go Baroque. Gli Archi Ensemble: Domenico Marco, Salvatore Tuzzolino, Sergio Guadagno, Marco Badami e Filippo Di Maggio (violini). Vincenzo Schembri e Giuseppe Brunetto (viola); Giorgio Gasbarro e Francesco Pusateri (violoncello); Damiano D'Amico (contrabbasso); Riccardo Scilipoti (tastiera). Ingresso 5 euro.

La domenica Favorita. Concerti del Sinfonica Brass Quintett alla Favorita realizzati nell'ambito del progetto La domenica Favorita organizzato dal Comune di Palermo. Salvatore Magazzù e Giovanni Guttilla (tromba). Rino Baglio (corno); Calogero Ottaviano (trombone); Salvatore Bonanno (tuba).