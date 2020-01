Miles Davis jazz club, dal concerto del Sergio Munafo trio al Giuseppe Campisi quartet

Tanti concerti e omaggi, per un locale a tutto jazz. Anche questa settimana è tempo di fare musica, da mercoledì a domenica alle 21,30, al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.



Si comincia mercoledì 29 gennaio con l’Open mic governato dal Sergio Munafo trio. Giovedì 30 gennaio concerto di coppia con Toni Piscopo e Ricardo Randisi. Il 31 gennaio spazio al Gaetano Riccobono trio. L’1 febbraio spazio al Giuseppe Campisi quartet. Il 2 febbraio c’è il Mario Bellavista originals trio.